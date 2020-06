César Noval Font es uno de los asistentes más conocidos en Primera División, pero su labor no se queda solo ahí ya que su profesión principal no es la de arbitrar sino la de cirujano en su propio clínica privada.

Por dedicarse también al sector sanitario, el propio Noval ha comunicado que no arbitrará más para imponer la seguridad en su profesión principal.

Comunicado de la Clínica Noval:

"El motivo por el que realizamos este comunicado de prensa para exponer la decisión a la que he llegado, junto al Comité Técnico de Árbitro y su presidente Carlos Velasco, de no reincorporarme a la actividad futbolística con el inicio de LaLiga. El motivo es doble, por un lado preservar la salud de mis compañeros y por preservar la salud de mis pacientes. Durante este periodo de confinamiento no hemos podido realizar el grueso de nuestras cirugías y por eso ahora nos debemos de centrar en la labor asistencial que hacemos de manera diaria y postergar la reincorporación a la actividad futbolística"