La directora de Libre Mercado, Beatriz García y los periodistas Domingo Soriano y Nuria Richart entrevistan al economista, profesor y gestor de inversiones Daniel Lacalle que acaba de publicar el libro Libertad o igualdad. Por qué el desarrollo del capitalismo social es la única solución a los retos del nuevo milenio. El texto arranca con esta cita:

Vivimos momentos en los que cada día vemos cómo un científico se comporta como un agente político. La ciencia funciona como una religión infalible que se permite justificar decisiones en un sentido y en el contrario. ¿La economía también ha dejado de ser una ciencia? ¿Ha renunciado a la búsqueda de la verdad? Si hay algo probado es que el libre mercado consigue "la máxima prosperidad para el mayor número de gente. Prosperidad real y duradera". En definitiva, el camino hacia una sociedad mejor.

El libro abate mitos como el impuesto a la riqueza y subraya la perversión de la llamada justicia social, "la arbitrariedad política, no existe nada más avaro, la mayor inmoralidad posible", dice Lacalle. Sobre el proteccionismo y el populismo afirma que "nadie ha avanzado nunca mirando hacia atrás". Lacalle identifica una tras otras las armas de la élites políticas para el control social como, por ejemplo, "el alarmismo". Un libro que argumenta y advierte de los peligros de la "confiscación de nuestra libertad". El Estado no es el Gobierno.

Libertad o igualdad es un ensayo optimista, con soluciones para hacer frente a "nuestro consciente e inconsciente que está plagado de socialismo, una lente desfasada del poder y de la desigualdad".

Lacalle reivindica el uso liberal del término social y propone un capitalismo social en el que las empresas impulsan la cultura y la prosperidad de las comunidades, "la única solución a los retos del nuevo milenio".

Otra de las acertadas citas del libro de Daniel Lacalle es ésta:

"El papa Benedicto XVI explicó claramente los riesgos del estatismo:

El papel del Estado no es ejercer el poder, sino proteger los dere- chos del individuo y el bienestar de todos. El papel del Estado no es crear felicidad para la humanidad. Su cometido no es crear hombres nuevos. El cometido del Estado no es convertir el mundo en un paraíso y, de todas formas, no puede hacerlo. Por eso, cuando intenta hacer todas esas cosas, se vuelve absolutista y se excede en sus deberes. El Estado se comporta como si fuera Dios y se convierte en un monstruo del abismo".