Uno de los superintendentes más destacados del distrito escolar de Roslyn vive para asegurarse que la educación de los alumnos sea la mejor que estos puedan recibir. De forma paralela, este utiliza los fondos públicos para vivir la vida que desea. La película cuenta la historia real del mayor escándalo esclolar en la Historia de Estados Unidos.

La cinta está dirigida por Cory Finley (Purasangre) y protagonizada por Alex Wolff (Jumanji: Welcome to the Jungle 2, Hereditary), Hugh Jackman (Mr. Link. El origen Perdido; El candidato), Allison Janney (El sótano de Ma, La familia Addams) y Geraldine Viswanathan (Miracle Workers, #SexPact).