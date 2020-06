El Mono Burgos abandona el Atlético de Madrid y Nelson Vivas será el segundo de Simeone

Ya no hay dudas. La salida del Mono Burgos es oficial y Nelson Vivas, actual tercer entrenador del equipo colchonero, será el segundo entrenador de Simeone. Gabi no será el segundo del Cholo, como se dijo en su día y descartó Libertad Digital. Lo será Nelson Vivas. Gabi podría llegar como ayudante, pero no como segundo.

href="https://twitter.com/Dvinuesa?ref_src=twsrc%5Etfw">@Dvinuesa



"El plan del Atlético era que Nelson Vivas fuera el sustituto del Mono Burgos como segundo. Y con Gabi, aunque algún día volverá seguro al club, de momento es mejor esperar"https://t.co/d5mzn6PSKI pic.twitter.com/MuyN9bhemL — El Primer Palo (@eselprimerpalo) May 25, 2020

Por otro lado, Gabi no tiene cerrado que vaya a llegar como ayudante de Simeone. El Atlético de Madrid no ha cerrado ese tema con el ex capitán y es un asunto que aún está en el aire. Puede llegar, sí, pero no está cerrada su vuelta. Lo único seguro es que Nelson será el segundo del Cholo como ya lo fue en Argentina.

El Mono Burgos aún no ha oficializado tampoco en qué equipo ejercerá como primer entrenador. Suena mucho River Plate aunque Marcelo Gallardo, su actual técnico, aún sigue ejerciendo como tal y podría seguir un año más en Buenos Aires.