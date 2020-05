El histórico y emotivo vídeo de Nike contra el racismo que comparte hasta Adidas

Nike, en un anuncio histórico, cambia su eslogan para pedir luchar contra el racismo: "No lo hagas". Insta a las personas a no “darle la espalda al racismo” y “ser parte del cambio” en el mundo. El vídeo, de 60 segundos, ha sido compartido por la marca a través de sus distintos canales digitales. En un marcado texto blanco sobre una pantalla negra, Nike se dirige a la sociedad norteamericana: “No finjas que no hay un problema en Estados Unidos. No le des la espalda al racismo. No aceptes que nos quiten vidas inocentes”.