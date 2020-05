Espinosa de los Monteros abandona la comisión ante los ataques y la chulería de Iglesias: "Cierre al salir"

El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ejercía su turno de réplica en la Comisión para la Reconstrucción del Congreso cuando, contestando al diputado del PP Mario Garcés, defendía que él dialogaría siempre con el ex presidente catalán fugado de la Justicia, Carles Puigdemont, como líder de una formación a la que, decía, “votan muchos españoles”.

A continuación decía que “se puede imaginar la opinión que tengo yo del señor Espinosa de los Monteros o del señor Abascal, pero les han votado muchos ciudadanos españoles, y aunque a veces parezca que más quieren dar un Golpe de Estado que proteger la democracia española, estoy dispuesto a dialogar con cualquiera” momento en el que Iván Espinosa de los Monteros, presente en la sala Ernest Lluch, interrumpía el discurso para pedir al presidente de la comisión, el socialista Patxi López, que tomase “cartas en el asunto” ante una “manifestación absolutamente intolerable, que falta a la verdad y que es tremendamente ofensiva para nuestro grupo parlamentario y los cuatro millones de personas que le han votado”. Patxi López, visiblemente enfadado y tuteando al portavoz de la tercera fuerza de la Cámara Baja, excusaba a Iglesias: “Ha dicho que parece que, no que vayan a dar un Golpe de Estado. Es que no tiene la misma categoría, claro, y aquí alguno tiene la piel muy fina… Estoy hablando yo y no tiene la palabra”.

Finalmente, e instado por Espinosa de los Monteros, le preguntaba a Iglesias “si quiere retirar” su formación, momento en el que el vicepresidente, sonriendo visiblemente, subía la apuesta: “Voy a ser todavía más preciso: yo creo, señor Espinosa de los Monteros, que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero que no se atreven, porque para eso, además de desearlo y de pedirlo, hay que atreverse”. En ese momento el portavoz de Vox abandonaba visiblemente airado la sala asegurando que esa comisión es “una vergüenza” y que no lo iba a consentir. Iglesias, ante la pasividad del presidente López, le preguntaba irónicamente que en “qué se iba a traducir” esa afirmación, “por saberlo” apostillaba, mientras López les pedía no entrar “en diálogos”. Con la misma sorna, Iglesias añadía: “Cierre al salir”, sin que el presidente de la comisión hiciese nada más.