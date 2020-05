El dato clave de Carmen Calvo sobre el coronavirus: "Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están en línea recta, en horizontal"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo, comparecía ante la Comisión Constitucional para informar sobre la crisis de la covid-19 en el ámbito de sus competencias, a petición propia y de los Grupos Popular y Vox.

Durante su intervención, Calvo realizó una particular explicación de la trayectoria de propagación del coronavirus y su relación con la geografía.

"Yo no me había dado cuenta nunca, la verdad. A veces los mapas los tiene uno en la cabeza y los tiene mal. Yo no me había dado cuenta nunca que Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta, no exactamente pero en línea recta, en horizontal, y son tres de las grandes ciudades donde se ha dado el problema del demonio".

"El otro día leyendo, decían que parece que tiene que ver con unas determinadas temperaturas que no son ni muy frías ni muy cálidas. Habían acabado dándose cuenta a base de darle muchas vueltas de cómo esto ha afectado. A diferencia de otros países que están o por arriba o por abajo de ese tramo. Si eso es así, el verano no ayudará mucho y el otoño no sabremos cómo venga".