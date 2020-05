El Real Madrid cierra la primera semana de entrenamientos con una paliza física

El Real Madrid se ha ejercitado este sábado en la Ciudad Deportiva de Valdebebas por sexta y última vez esta semana, tras el parón de dos meses debido al coronavirus, en un entrenamiento en el que el francés Zinedine Zidane planeó una gran carga física a sus jugadores.



Según las fotos difundidas por el club, los futbolistas realizaron ejercicios de carrera continua y fortalecimiento, además de trabajos con y sin balón, siempre de forma individual como dicta el protocolo establecido por LaLiga para evitar la propagación de la covid-19.



El serbio Luka Jovic y el hispano-dominicano Mariano Díaz volvieron a ser las únicas ausencias para Zidane, que aún no ha podido contar con ellos sobre el césped desde la vuelta a los entrenamientos. Al serbio se le diagnosticó “una fractura extraarticular en el hueso calcáneo del pie derecho” el pasado viernes y podría estar de baja en torno a un mes y medio, mientras que Mariano sufre molestias también en el pie derecho, que, aunque el Madrid no informó de la gravedad de estas, le han hecho perderse todos los entrenamientos de la semana.



Así, el Real Madrid sigue con su preparación de cara a la reanudación de LaLiga Santander, parada desde mediados de marzo por la pandemia del coronavirus, y en la que ocupa la segunda posición de la clasificación a dos puntos del líder, el Barcelona. El lunes retornará al trabajo a partir de las 9.30.



LaLiga espera que se puedan concluir las once jornadas que faltan, posiblemente a partir del 12 de junio, según su presidente Javier Tebas, aunque siempre a expensas de la evolución de la enfermedad y de las autorizaciones del Gobierno.