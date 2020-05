Isabel Díaz Ayuso: "Yo no soy como Podemos, no tengo mansiones pagadas por el tesorero de mi partido"

Isabel Díaz Ayuso: "Yo no soy como Podemos, no tengo mansiones pagadas por el tesorero de mi partido" "Yo estaba en un hotel que estaba cerrado al público, para no molestar a mi equipo ni a los vecinos" ha explicado la presidenta de la Comunidad de Madrid ante el pleno.

2020-05-14 Compartir

