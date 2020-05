Este viernes 15 de mayo Movistar+ estrena la serie española La Unidad, creada por Dani de la Torre y Alberto Marini, un thriller policiaco de seis episodios basado en el trabajo desconocido de una de las mejores unidades de policía del mundo en la lucha contra el terrorismo yihadista.

Dani de la Torre explica a Es Cine que el proyecto surge cuando le llama Domingo Corral, jefe de ficción de Movistar +, tras ver su película El Desconocido. “Movistar+ estaba con proyectos como La Peste y La Zona y Domingo me cuenta que quieren una serie con una gran puesta en escena, realista y potente”. Entonces, “me explica que en la Comisaría General de Información hay una unidad policial que son los líderes de detenciones yihadistas del mundo, en ese momento nos interesamos”.

Tanto Dani de la Torre como el guionista Alberto Marini quisieron conocer a los verdaderos integrantes de la unidad. “Empezamos a colaborar con ellos, asistimos a su trabajo diario, conociendo a infiltrados, viviendo operaciones reales e incluso la parte de su vida privada”, cuenta el director a esRadio.

Dani continúa explicando que “para nosotros como creadores de una ficción es algo que no pasa habitualmente, poder documentarnos y crear personajes ficticios pero con una dosis de realidad muy potentes”. Incluso “a mí como director a la hora de afrontar la puesta en escena de un operativo, haber podido asistir a una operación, haber podido ir dentro en un convoy, te da una dimensión diferente para no copiar otras ficciones de otros lugares adaptándola a España”.

Los personajes son parte de la clave de La Unidad, con un reparto encabezado por Nathalie Poza, el actor argentino Michel Noher, Marian Álvarez y Luis Zahera. El guionista Alberto Marini cuenta que “todo respirara verdad, los diálogos y la trama no nos llevan al peliculero, hemos conocido distintos agentes de policía, nos hemos inspirado, pero algunos son muy parecidos”. Por ejemplo el personaje de Sergio, jefe de operaciones, al que interpreta Luis Zahera. El actor “estuvo viviendo con él para empaparse de sus gestos, su forma de hablar…”

No ha sido el único que ha tenido contacto con su alter ego. También es el caso de Nathalie Poza que nos cuenta que se leyó el guión en una noche y no tuvo dudas a la hora de embarcarse en el proyecto. “Es un mundo muy difícil, se bucea en un mundo oscuro” a lo que hay que sumar “el peso de la responsabilidad, la de veces que se falla y no puedes controlar todo”. Ella es la comisaria al frente de la unidad.

Detención del nuevo Bin Laden en Melilla

La trama comienza en Melilla con la detención del nuevo Bin Laden, lo que convierte a España en el principal objetivo terrorista. La policía española lejos de darse por satisfecha le lleva a preguntarse qué hacía el líder terrorista más buscado de mundo en nuestro país y qué estaba tramando. Eso hace que la trama salte de Melilla a Madrid (donde está la sede de la unidad policial) y la persecución de los terroristas les llevará a Francia, Gerona, Vigo, Nigeria, Siria, Marruecos...

Dani de la Torre asegura que “hoy en día el terrorismo es global, es como la pandemia que vivimos, mientras un país está en conflicto el resto está en peligro”. De esta forma, “algo que se origina en Siria afecta a España, Francia, Alemania... y quisimos poner el foco ahí, no sólo ver cómo funciona la unidad de policía, sino también ver de dónde vienen los terroristas, sin justificarles nunca”.

El reto de rodar un atentado

El guionista recuerda que “en el planteamiento de la serie sabíamos que tenía que haber un atentado, para poder contar la actividad de inicio a fin”. Sin embargo, en pleno proceso de escritura tuvo lugar el terrible atentado islámico de las Ramblas de Barcelona. “Nos afectó mucho y lo hablamos, nos planteamos si era correcto y moral” pero “decidimos hacerlo no recreando el atentado de Barcelona, sino que tiene lugar en otra ciudad”. Además, tenían claro que “queríamos darle una visión alejada del morbo y del pirotécnico, con respeto a las víctimas”.

Si la trama policial no es suficiente, la serie también aborda cómo viven estos policías que en palabras de Nathalie Poza “se meten donde no se meten otros, se enfrentan a realidades que no conoce nadie” y todo con ocultando su identidad porque hay victorias que deben ser invisibles. La unidad también aborda los intereses políticos, muchas veces más preocupados de su imagen que de la verdadera seguridad o las cloacas de Estado.