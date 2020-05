'Regreso al Futuro' abre la puerta a una secuela: "¿Por qué no viajar en el tiempo para avisar del coronavirus?"

Robert Zemeckis ha negado en numerosas ocasiones la filmación de una nueva entrega de Regreso al futuro. Sin embargo, el actor Josh Gad ha conseguido organizar una reunión de los protagonistas en su programa de YouTube.



Por videollamada, estuvieron hablando Christopher Lloyd, Michael J. Fox, Lea Thompson, Mary Steenburgen y Elisabeth Shue. También hubo una intervención sorpresa de Claudia Wells, quien interpretó a la novia de Marty McFly, Jennifer, en la primera película antes de que el personaje fuera interpretado por Shue en las entregas posteriores.



El director Robert Zemeckis y el guionista Bob Gale también se unieron, al igual que Huey Lewis, quien escribió las canciones "The Power of Love" y "Back in Time" para la primera cinta, y el compositor Alan Silvestri.

Como era de esperar, la conversación en torno a una cuarta entrega fue inevitable e incluso Thompson propuso una idea. La intérprete apuntó que una buena historia para una nueva cinta sería llevar a todos los personajes de regreso a enero de 2020 para advertir a la población sobre el coronavirus.