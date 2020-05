Eduardo Torres-Dulce: “Tanto la cultura como la justicia se asoman a un abismo, como todos”

Eduardo Torres-Dulce (Madrid, 1950) me dijo una vez que “un hombre que lee es mejor que antes de que no leyese”. Hace un par de años, junto a los Cowboys de medianoche Luis Herrero y José Luis Garci, el exfiscal general del Estado fundó la editorial Hatari Books –en swahili, “hatari” significa “peligro”–, cuyo plan consiste, tal y como contó en esta casa en su momento, “básicamente, en no arruinarnos”, y que ahora lanza su cuarto libro: Hemingway en otoño, de Andrea di Robilant.

Fiscal, profesor de Derecho Penal y crítico cinematográfico, Torres-Dulce declara en una entrevista concedida a LD que “tanto la cultura como la justicia se asoman a un abismo” y que, cuando se vea este siglo con perspectiva, se pensará que éste comenzó “en torno a la pandemia” de la covid-19. Considera que “se ha desbordado el marco de lo que es el estado de alarma y, de alguna forma, se ha estresado indebidamente la Constitución”. Señala que la crítica a los jueces de Pablo Iglesias tras conocerse la sentencia condenatoria de Isabel Serra por agredir a una agente de Policía está al margen de “ese sano juicio crítico al que todas las instituciones deben estar sometidas”. Además, recuerda que las libertades de expresión e información siempre han estado en peligro y que los bulos no son cosa nueva. Para comprobar esto último, recomienda la lectura de los Episodios Nacionales de Galdós.

Esta entrevista se hizo el pasado jueves 7 de mayo.