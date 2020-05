La vuelta de la Ultimate Fighting Championship (UFC), la mayor empresa de artes marciales mixtas (MMA) en el mundo, ha estado marcada por la polémica y unas cuantas sorpresas, dentro de la velada UFC 249 celebrada este sábado en el VyStar Veterans Memorial Arena de Jacksonville (Florida, EEUU).

La mayor sorpresa la protagonizaba el estadounidense Justin Gaethje al lograr una victoria por KO en el quinto asalto sobre el también norteamericano Tony Ferguson y ganar el título interino del peso ligero.

Inesperado triunfo de Gaethje sobre un Ferguson que llevaba una racha de 12 victorias antes de la pelea.

Será ahora este peleador del estado de Arizona, de 31 años, el próximo que se enfrente al ruso Khabib Nurmagomedov, El águila, por la corona indiscutible del peso ligero.

Inesperado adiós de Henry Cejudo

Sorprendente también ha sido el anuncio de la retirada del norteamericano Henry Cejudo nada más finalizar su combate contra Dominick Cruz, al que derrotó por KO técnico a falta de dos segundos para el final del segundo asalto.

"Estoy contento con mi carrera. He hecho lo suficiente en este deporte y ahora quiero alejarme ", declaraba Cejudo, de 33 años, tras ganar a Cruz. "Tengo una niña que me está esperando en casa. Desde que tenía 11 años sacrifiqué toda mi vida para llegar donde estoy ahora. No voy a dejar que nadie me quite eso, así que me retiro esta noche", anunció el californiano, que ingresó en las MMA en 2013 tras haber ganado una medalla de oro olímpica de lucha libre en los Juegos de Pekín 2008.

El comentarista Joe Rogan se salta el protocolo

La polémica la protagonizaba el comentarista Joe Rogan, que entrevistó a los peleadores Sam Alvey y Ryan Spann, de los pesos semipesados, después de sus combates en la velada, rompiendo el protocolo previamente declarado por la UFC, con motivo de la pandemia mundial del coronavirus.

El viernes, Rogan había declarado que “vamos a estar en una arena vacía, nadie estará cerca de mí. Todo el mundo tiene que estar muy lejos el uno del otro. Vamos a estar en rincones separados del octágono, eso apesta. A todos nos han hecho test, por lo que no tiene ningún sentido. No sólo estamos todos sanos y bien, sino que nos han hecho los test y estamos limpios”, señaló.

“No tenemos que estar lejos, separados el uno del otro. Me hice la prueba el jueves. Obtuve los resultados de mi hisopo en la nariz y di negativo. Dos días antes me hice una prueba de anticuerpos, también negativo. Soy cien por cien negativo y por lo tanto no hay nada que temer”, añadió Rogan.