Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha explicado en el programa El Partidazo de Movistar Plus cómo será la vuelta del fútbol tras la pandemia del coronavirus y además se atreve a decir que el 12 de junio podría ser la fecha elegida para el regreso a la competición.

“La vuelta es posible. Hay que adaptarse a las circunstancias, que son muy complicadas, y en eso estamos trabajando. Con los protocolos desde los entrenamientos hasta los partidos. Hay que ordenar esas ideas para los que estamos alrededor del fútbol sepamos cómo hay que actuar y que no podamos causar daños a ningún tercer”, comentó.

Tebas se mostró satisfecho por el bajo número de contagios: “Esperábamos entre 25 ó 30. Diez positivos hubo en la Bundesliga, así que esperábamos que por la penetración del coronavirus en España esa cantidad fuera mayor en España. Creo que es una buena noticia. Tenemos clubes en toda España y aunque no todos estamos igual, estamos viendo contagios muy bajos”. “Además de cinco futbolistas contagiados, hay tres trabajadores más que no lo son”, añadió.

Por otro lado, Tebas explicó que “la mayoría han sido asintomáticos. Muchos han hecho el test a su familia y han salido inmunes”. “A los positivos, que tienen una cargar viral muy baja, se les hará un nuevo test y lo normal es que ya den negativos”, continuó.

El presidente de LaLiga cree que es imposible que un equipo entero registre muchos contagios: “Eso no puede pasar. Cuando llegue la competición a los jugadores 24 horas del partido se les hará un test. Donde menos riesgo hay es en los partidos. Confío en que todo el mundo va a cumplir las normas. Ahora pido más concentración para cumplir las normas, porque si se hace llegará la competición con casi ningún infectado. Lo vamos a ver. Si las cosas se hacen como las hemos hecho hasta ahora no debemos tener cinco infectados en un club. Si eso paso habrá habido negligencia en un club o en el entorno de los jugadores”.

Sobre la fecha de regreso, Tebas señaló que “quien nos tiene que autorizar la vuelta al fútbol son las autoridades sanitarias. El fútbol es una actividad más. Nosotros estamos cumpliendo lo que establece el gobierno. Tenemos que intentar que las industria se ponga en marcha, pero bajo el protocolo de sanidad”. “No sabemos cuándo empezará. Me gustaría que fuese el 12 de junio, pero es que no lo sabe nadie. Habrá que ver si hay repuntes o no. El virus sigue estando en la calle”, añadió.

“Para mantener la seguridad de todos hay que saber cuándo van a estar juntos si uno es asintomático que no pueda contagiar a los demás. Haremos como las grandes fábricas. Sobre todo, cuando lleguen los entrenamientos colectivos. Si todos cumplimos las normas no debemos tener problema”, aseguró Tebas.

Sobre las voces críticas que aseguraban que la vuelta del fútbol era precipitada, Tebas fue claro: “Yo no me he encontrado con oposición, me he encontrado con ignorancias. El fútbol no es un deporte de choque donde se pueda transmitir la enfermedad con facilidad. Por el sudor no se transmite. El riesgo en un partido va a ser prácticamente inexistente porque se harán un test con una posibilidad de falló del 5% y porque hay un estudio que dice cuanto tiempo está un jugador al lado del otro. El que más esta son 67 segundos y no está cara a cara. Siempre hay riesgo, pero durante los partidos es casi nulo”.

Tebas también desveló que “la Primera y la Segunda arrancará a la vez y se jugará la fase de ascenso en las mismas condiciones. Primera tiene que terminar antes del 31 de julio y Segunda hay más margen”.

“Estamos trabajando en ver cómo se va a ver el fútbol evitando la soledad del cemento y del eco. Esperemos que esta semana lo tengamos. Ya que no podemos tener aficionados en los estadios, vamos a ver cómo lo podemos suplir con temas de interacción desde casa durante los partidos. Ahora vamos a poder mover las cámaras y habrá otras imágenes”, comentó.

Por último, tras escuchar la sugerencia de Gerard Piqué de que se debe alargar la preparación antes de volver a jugar, Tebas explicó que “nos estamos fijando en lo que hace la Bundesliga. El tiempo para entrenar no es el idóneo, pero sí el suficiente. La concentración la vamos a retrasar y no va a ser obligatoria hacerla. Hemos tenido resultados esperanzadores y buenos. A raíz de este resultado no consideramos que nos tengamos que concentrar tan rápidamente”.