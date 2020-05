Simón se permite hacer gracietas sobre el caos en las cifras de fallecidos: "No sabemos si se debe a un accidente de tráfico enorme"

Preguntado Fernando Simón por la falta de coherencia entre las cifras de fallecidos por coronavirus que constata Sanidad (26.070) y las que recoge el informe de vigilancia sobre exceso de mortalidad que elabora el Instituto de Salud Carlos III y que cifra en 30.706 el exceso de víctimas mortales entre el 17 de marzo y el 2 de mayo de este año, ha afirmado que "los datos son perfectamente compatibles y muy alineados los unos con los otros".

Según Simón, el informe sobre exceso de mortalidad es un sistema "que se utiliza para valorar la mortalidad general. Pero todos estos incrementos que se detectan son incrementos estadísticos que se tienen que asociar luego a una causa y no podemos decir a qué se deben esos incrementos; no sabemos si se deben a un accidente de tráfico enorme, no sabemos si se deben a un incremento de la mortalidad por infartos, a un aumento de la mortalidad por coronavirus o por cualquier otra enfermedad".

"No sabemos de esa mortalidad general cuántos fallecidos serán directamente achacables al coronavirus y cuántos no. Sí sabemos que hay 26.000 fallecidos por coronavirus. Las cifras son perfectamente coherentes y compatibles las unas con las otras. Sabemos también que debido al coronavirus ha habido en algunos sitios retrasos en la decisión de los ciudadanos de acudir a los sistemas sanitarios por el riesgo que podía suponer, por miedo... y esto ha podido tener también un impacto en la evolución de algunas enfermedades y la letalidad asociada a algunas de estas enfermedades", como efecto colateral de la epidemia de coronavirus, con un mayor aumento por ejemplo de la mortalidad por infarto.