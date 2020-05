Girauta, justo antes de dejar Cs: "Es una ocasión que ni pintada para empezar el contraataque contra los autoritarios"

Juan Carlos Girauta (Barcelona, 1961) anunció en su cuenta de Twitter este martes, a las once menos cuarto de la noche, que acababa de “comunicar formalmente mi baja como afiliado a Ciudadanos”, añadiendo: “No trabajamos tanto para construir una bisagra”; tres horas antes, atendía a LD participando en una entrevista de la serie “Robinsones confinados”. A la pregunta de si el partido que hoy lidera Inés Arrimadas acertaba apoyando la prórroga del estado de alarma que se vota este jueves, el exportavoz parlamentario respondía: “Hay que votar “no” con mayúsculas y con las dos manos. Al botoncito rojo como si no hubiera un mañana. Eso es lo que pienso que hay que hacer. ¿Por qué? Porque este Gobierno ha demostrado una inclinación autoritaria muy preocupante”. Cuando la formación centrista hizo público su “sí”, el también exeurodiputado hizo lo propio con su “adiós”.

Abogado, autor de varios libros y colaborador en varios medios –lo fue en LD y en esRadio; ahora, es columnista de ABC–, Girauta denunciaba en su última entrevista como militante de Cs que en España “se ha utilizado un estado excepcional de una manera completamente abusiva” y que “se han limitado derechos fundamentales”: “Ha habido auténticos abusos de poder. ¿Pero qué es eso de las multas administrativas y de tener incluso imputados, es decir, que han pasado al nivel de la justicia penal, sin notificaciones personales previas? Es decir, aquí se están violando un montón de garantías propias del Estado de derecho”.

El exportavoz de Cs, quien anunció que dejaba la política después de la dimisión de Albert Rivera y la debacle del partido naranja en las elecciones del 10N, contaba a LD que el Gobierno “está formado por autoritarios y totalitarios. Los totalitarios ya sabemos quiénes son: los que abiertamente defienden regímenes, modelos y referentes políticos que no son democráticos. Y luego, el PSOE ha enseñado una patita totalitaria. A Sánchez le conocíamos la patita de la mentira sistemática, la patita de la falta de escrúpulos a la hora de empatizar con quien sea para hacerse con el poder, le conocíamos unas cuantas cosas que hacían muy aconsejable no relacionarse políticamente con él, lo que no le conocíamos era la patita autoritaria que ha enseñado”. Por ello, en su opinión, la votación de la prórroga del estado de alarma de este jueves era “una ocasión que ni pintada para empezar el contraataque contra los autoritarios”.

La entrevista completa la pueden ver aquí.