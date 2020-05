Rafa Nadal no quiere una "nueva normalidad" sino recuperar la "antigua"

En las últimas semanas se ha escuchado mucho la voz del que es considerado el mejor deportista de la historia de España, Rafa Nadal. Hace pocos días tuvo una intervención en un coloquio con el resto de campeones de la Copa Davis de 2019. Fue en el canal de Youtube de la Real Federación Española de Tenis.

Ahora en el diario ABC y con el coronavirus como tema principal, Nadal vuelve a matizar sus palabras sobre sus intenciones y ganas de volver a los entrenamientos: "Entiendo que no se pueda entrenar, pero estamos en un momento en el que todo es muy sensible. Cualquier comentario o mensaje que puedas dar se politiza y aquellos que se sienten atacados se lo toman muy mal. Soy un ciudadano más, que paga sus impuiestos aquí, así que tengo tanto derecho como cualquier otro a opinar. Parece que hay un momento en el que no se puede opinar y en el que todo se convierte en política, y lo que simplemente dije es que creía que cuando la gente está yendo a trabajar a obras,a construir... un montañero o un triatleta tienen la capacidad de ir a entrenarse solos y yo no estoy reclamando nada", comentó Nadal sobre su petición de volver a los entrenamientos".

Un Nadal que también quiso dejar claro que a él la nueva normalidad que anuncia Pedro Sánchez no le gusta: "No creo en la nueva normalidad. Me gusta la antigua normalidad pero con adaptaciones, aprendiendo de todo lo que nos ha ido sucediendo. El ser humano tiene una cosa buena, la gran cantidad de adaptación, pero también una cosa mala, la gran capacidad de olvido. A veces nos olvidamos de las cosas malas y de lo bien que estamos cuando estamos bien. Solo espero que todo esto sea un aprendizaje, pero me temo que pronto nos volveremos a quejar por cualquier tontería. Es la realidad del ser humano, tenemos ese defecto. Al final solo valoramos lo bien que se está sano cuando estamos enfermos".