No olvidar lo inolvidable: 8 minutos de infamia que deberían hacer caer al Gobierno del 8-M

30 de enero

Salvador Illa: “No minimizamos nada”...“Está preparado el sistema para hacer frente a esta situaciones y las seguimos a diario con transparencia informativa”.

31 de enero. Primer diagnosticado por Coronavirus en España. Un turista alemán.

Fernando Simón decía "osotros creemos que España no va a tener como mucho algún caso diagnosticado, esperemos que no haya transmisión local. Si la hay será muy limitada y controlada”

12 de febrero

Fernando Simón: “La incidencia de la gripe es muy superior a la que pueda tener el coronavirus”...“Podría aparecer algún caso pero las probabilidades de que todas esas posibles señales de riesgo sean positivas son muy bajas. Hace años que estamos trabajando en nuestras capacidades de respuesta para que precisamente evitar situaciones como esta”.

13 de Febrero

Fernando Simón: “En España no ha habido ninguna transmisión de este virus y por tanto en España no tenemos coronavirus”.

Pedro Sánchez dice en Twitter que la cancelación del World Mobile Congress no responde a razones de salud pública en nuestro país.

Simón en la Sexta: “me sorprende este exceso de preocupación”.

23 de febrero

Fernando Simón dice el mismo día: "En España ni hay virus, ni se está transmitiendo la enfermedad ni hay casos".

Martes 25 de febrero. Primer caso en la península, una mujer italiana.

Pedro Sánchez dice en Twitter: "España necesita un gobierno de acción"

Salvador Illa: “No hay ninguna prohibición decretada por parte de las autoridades internacionales ni por parte de las autoridades españolas de viajara a ninguna parte”. “Donde son necesarias las mascarillas y donde son necesarios otros productos sanitarios van a estar disponibles. En este caso no tenemos un problema de desabastecimiento”…”En todas las Comunidades Autónomas hay capacidad de hacer test”.

26 de Febrero

Fernando Simón: “El uso de las mascarillas puede ser interesante en pacientes con sitomatología, pero no tienen ningún sentido que la población este preocupada por si tiene o no mascarillas en casa. Es importante que la población no asuma mecanismos de protección que pueden no tener sentido”.

Fernando Simón en TVE: “Estamos teniendo una preocupación excesiva a nivel poblacional”. “Esta es una enfermedad que es nueva y no queremos que llegue a nosotros”.

28 de Febrero

Fernando Simón: “Ahora mismo el escenario no plantea una situación de suspensión de actos públicos” “No hay ninguna medida de distanciamiento social”

5 de marzo

Fernando Simón: "En España no tenemos problema de desabastecimiento y no esperamos tenerlo".

6 de marzo. 365 casos diagnosticados en España y 8 muertos. Madrid anuncia cierre de centros de mayores de día.

Cristina Almeida hablaba en La Sexta sobre si acudir o no a la manifestación del 8M: “No me importa arriesgarme por una reivindicación que va mucho más allá del riesgo personal”.

Fernando Simón: “Los centros de día no se tienen que cerrar, no podemos ahora mismo generalizar para todos los centros”. “Lo que no hay que hacer es tomar muestras a todos los contactos porque no aporta información”.

7 de marzo

Carmen Calvo es entrevistada y responde a la pregunta “¿qué le diría usted a una mujer que está pensando en ir o no a la manifestación”: "Que le va su vida”.



Fernando Simón afirma: El 8M “Si mi hijo me pregunta, que haga lo que quiera”.

8 de marzo

Salvador Illa: "Aquellas personas que presenten síntomas que no asistan a las manifestaciones y se difgan a sus ddominciios y se auto alisten.

9 de marzo. Cambio de discurso. Más de 1200 casos.

Pedro Sánchez informa a la opinión pública de un "plan de choque que vamos a poner en marcha cuanto antes...Tenemos un sistema sanitario robusto”.



10 del marzo. 1622 casos. El gobierno prohibe todos los vuelos desde Italia y los partidos puerta cerrada. Suspendidas las fallas.



11 de marzo. 55 muertos. Cierre colegios. Algunas colas en los supermercados.

Fernando Simón afirmaba ese día: "El escenario cómo mínimo será de hasta 4 meses".

13 de marzo. 5200 contagios. El gobierno anuncia el Estado de Alarma en todo el territorio durante 15 días.

Pedro Sánchez decreta el estado de alarma: "Acabo de comunicar al jefe del estado la decisión del Consejo de Minsitros para decretar el estado de alama en toda España durante los próximos 15 días“

14 de marzo. 5700 nuevos casos. 136 muertos. 7 horas de consejo de ministros. Sanchez comparece y dice que la única autoridad en España es el gobienro.

Pedro Sánchez: “A partir de ahora entramos en una nueva fase que es la de la aplicación del mecanismo constitucional del Estado de Alarma“. “No nos va a temblar la mano para ganar al virus”

17 marzo

Pedro Sánchez: "Dijimos que habríamos lo que hiciera falta... Les anuncio que vamos a movilizar hasta 200.000 millones de euros"...

Fernando Marlaska: “El gobierno ha acordado restablecer los controles de fronteras terrestres”.

18 de marzo

Salvador Illa: "Nosotros estamos trabajando a pesar de algunas informaciones en cordinadicón con todas las comunidades automonomas. “ No hay impedimento en aduanas.”

Fernando Simón: "Los test van a venir en cantidades muy importantes progresivamemte”

21 de marzo

Pedro Sánchez: “Hemos adoptado las medidas más drásticas y estrictas en Europa y en el mundo tras la declaración del estado de alarma y somos muy conscientes del impacto que tienen sobre los derechos uy libertades del conjunto de los españoles. ...”Van a llegar días muy duros”