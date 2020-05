Esta nueva entrega de Penny Dreadful es una serie de Showtime que traslada la acción del oscuro Londres victoriano a la luminosa Los Angeles de 1938, una época y un lugar profundamente marcados por las tensiones sociales y el glamour de la edad de oro de Hollywood. A raíz de un macabro asesinato, el detective Tiago Vega (Zovatto) y su compañero Lewis Michener (Nathan Lane) se ven envueltos en una peligrosa investigación que navega por la compleja historia de Los Ángeles: de los edificios de las primeras autovías de la ciudad o los fuertes vínculos con las tradiciones del pueblo mexicano, a las misiones de espionaje del Tercer Reich en América y el auge de los predicadores radiofónicos. A medida que profundizan en un caso que mezcla el folclore, las profecías y el culto a la muerte y al diablo, Tiago y Lewis descubren que se están enfrentando a fuerzas sobrenaturales muy poderosas que amenazan con destruirlo todo.



John Logan, ganador de un Tony y un Globo de Oro y tres veces nominado al Oscar, firma de nuevo como creador, guionista y productor ejecutivo de este “descendiente espiritual de la 'Penny Dreadful' original”, en palabras de Showtime. También Michael Aguilar (Kidding), Sam Mendes, el director ganador de varios Oscar (1917, American Beauty), y Pippa Harris (Revolutionary Road) actúan como productores ejecutivos de la nueva entrega

Paco Cabezas (Mr. Right, Carne de neón, Adiós) repite como director de varios episodios. El cineasta español ya se puso detrás de las cámaras en cuatro episodios de la tercera temporada de la serie madre.



Protagonizan 'Penny Dreadful: City of Angels': Daniel Zovatto (Here and Now), quien interpreta a Tiago Vega, la cara juvenil de la serie; Natalie Dormer (Juego de Tronos, The Fades, El misterio de Hanging Rock), quien da vida a la gran villana, Magda; Nathan Lane (American Crime Story, The Good Wife), que encarna a Lewis Michener, y Rory Kinnear (Years & Years), a quien vimos en la Penny Dreadful original como el monstruo del doctor Frankenstein, aparece en esta nueva entrega interpretando a uno de los nazis que llegan a la ciudad, el Dr. Peter Craft.

Desde el 27 de abril, en simultáneo a EE UU, en Movistar Series (dial 11).

Cada lunes, nuevo episodio disponible.