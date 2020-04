No lo intenten. De verdad. O sí, si están en las mismas condiciones físcias que Marcos Llorente, pero ojo, si teniendo el físico del medio del Atlético de Madrid aún tienen alguna duda, mejor no lo hagan porque es bastante peligroso si no se tiene mucho cuidado.

En pleno confinamiento los deportistas se siguen entrenando en casa para no perder la forma, pero lo de Marcos Llorente empieza a ser ya un desafío de nivel. Su última prueba ha sido saltar más de un metro a la pata coja.

105 cm a pata coja wj;

¿Alguien da más?#EverybodyJumpa href="https://t.co/S7RCAhq7Al">pic.twitter.com/S7RCAhq7Al — Marcos Llorente (@marcosllorente) April 29, 2020

A buen seguro que más de una/o lo va a intentar en las próximos días, pero quizá no sea una buena idea, pero ya saben, un reto es un reto. Suerte.