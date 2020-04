Díaz Ayuso: "No estoy orgullosa, se han muerto 10.000 personas, pero Madrid ayudó a despertar a España"

Isabel Díaz Ayuso ha dedicado una respuesta contundente al diputado autonómico de Más Madrid Pablo Gómez Perpinya, en la que le ha recordado varios aspectos relevantes de la gestión de la epidemia de coronavirus en la Comunidad de Madrid, en primer lugar la escasa ayuda que han recibido desde algunos grupos como , por ejemplo, el partido de los errejonistas: "Cuando me he dejado la salud para abrir IFEMA no han dicho nada, es más han propagado bulos".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha contado también las dificultades que ha atravesado durante la gestión del coronavirus: visiblemente emocionada ha asegurado que su gobierno "ha sufrido lo que ninguno en Madrid en democracia", ha dicho, explicándole que "no tiene ni idea de lo que es estar buscando a contrareloj material sanitario por el mundo para proteger a la gente que ha estado al frente de esto".

"Y hemos estado muy solos", ha recalcado Díaz Ayuso, "el Gobierno de España no nos ha dado casi material y el que dice que nos ha dado es mentira, lo tenemos todo apuntado".

"No estoy orgullosa"

La popular ha evitado el triunfalismo expresándolo de una forma muy clara: "No puedo estar orgullosa en una comunidad autónoma en la que han muerto más de diezmil personas, ¡no estoy orgullosa!, lo lamento, no se pueden imaginar lo que llevaré encima toda la vida", ha exclamado.

"Pero también le digo", ha puntualizado, "que Madrid reaccionó de manera que ayudó a espabilar y a despertar a España", ha dicho, recordando que "decidimos cerrar los colegios solos, y cerramos los centros de día y tomamos las primeras decisiones en contra del Gobierno".