Margarita Robles, emocionada en la clausura de la morgue del Palacio de Hielo: "Nuestras Fuerzas Armadas no les han dejado solos ni un minuto"

La Comunidad de Madrid ha cerrado este miércoles la morgue provisional habilitada en el Palacio de Hielo de la capital, la primera de las tres abiertas con este fin en la región, con un acto solemne en el que se ha rendido homenaje a los fallecidos con coronavirus.



Esta morgue es la segunda instalación provisional de estas características cerrada en la Comunidad, después de que el Gobierno regional clausurase el 14 de abril la del Palacio de Hielo de Majadahonda.



Queda abierto con este fin, por tanto, el edificio proyectado para acoger el Instituto de Medicina Legal en la fallida Ciudad de la Justicia de Madrid.



Hasta el pasado martes, los tres recintos habilitados habían recibido en conjunto 1.785 fallecidos: 1.145 el Palacio de Hielo de Madrid -la primera morgue provisional abierta, el 24 de marzo-, 162 el Palacio de Hielo de Majadahonda, y 478 el edificio del Instituto de Medicina Legal.



El acto de esta mañana, en el que se ha guardado un minuto de silencio por los fallecidos, ha estado presidido por la ministra de Defensa, Margarita Robles; la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida.



Robles ha dicho a los familiares de los fallecidos "que tengan la seguridad de que no estuvieron solos" y fueron tratados "con dignidad".



"No les hemos podido salvar la vida, pero que sepan que, por parte de nuestras Fuerzas Armadas (...) no les han dejado solos ni un minuto", ha recalcado.



En la misma línea, Ayuso ha asegurado que "ninguna persona de todas las que han venido" al Palacio de Hielo "ha estado sola", y que "siempre hubo alguien a su lado".



Asimismo, ha lamentado que la pandemia "ha provocado que las familias estén separadas" y que sus muertos no hayan tenido "un funeral como es debido", pero ha subrayado que "nos vamos a unir ahora más que nunca", y ha sentenciado: "Cuando los españoles nos organizamos y trabajamos todos a una somos un equipo imparable".



Almeida ha recordado que "detrás de cada una de esas cifras hay una persona con su vida, con su familia, con sus seres queridos y con sus proyectos", y que "el mejor homenaje que les podemos hacer" es que "el recuerdo de todos aquellos que han fallecido" se convierta en la "piedra angular" para construir "una sociedad mejor y una España mejor".



Además, ha aprovechado para agradecer "la extraordinaria profesionalidad" y "sensibilidad" de los trabajadores del Ejército, los Bomberos o la funeraria municipal, así como el servicio prestado por los concesionarios del Palacio de Hielo.



Al concluir el acto, la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha declarado que el acompañamiento del Ejército debe ser para los familiares "un consuelo para estos tiempos tan duros", y ha agregado que el cierre de esta morgue significa "un símbolo de esperanza" por representar que se ha superado la fase más crítica de la pandemia