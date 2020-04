Una sanitaria muestra los EPI de la vergüenza que les da el Gobierno: "Una mierda"

Hace pocos días varios sanitarios estallaron contra el material que recibían porque "no sirve", denuncia que se publicó en Libertad Digital.

Son los EPI de la vergüenza, así lo describían varias enfermeras en sus redes sociales. Al abrir las cajas no daban crédito a lo que habían recibido. "El Gobierno se está gastando dinero en un material que no nos protege del contagio. Esto es un chiste. No valen para nada. Los están estafando y ni se enteran. Son unos incompetentes que a estas alturas nos envían al matadero".