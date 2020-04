Jorge Lorenzo pasa el confinamiento por coronavirus en un hotel de Dubai y allí está tratando de encontrar ahora el equilibrio que asegura que durante unos meses no tuvo al estar de vacaciones tras retirarse del Mundial de MotoGP.

El balear, tres veces campeón mundial de la máxima categoría del motociclismo (2010, 2012 y 2015), asegura encontrarse ahora mucho mejor, aprovechando el tiempo para volver a estar en forma y también formarse aprendiendo inglés y leyendo sobre economía.

Lo confesaba el propio Lorenzo en una charla en directo en Instagram con el ciclista Ibon Zugasti. Y es que el piloto reconoce que llegó a engordar unos 5 kilos tras su retirada. "Estaba yendo cada día a restaurantes para comer o para cenar y me pedía lo que me apetecía: risotto, pizzas, hamburguesas con patatas... todo lo que no sea dietético. Casi todos los días pedía eso. Durante dos o tres meses. Al final, llegué a pesar 68 kilos, cuando mi peso ideal es 63 ó 64", confiesa.

Hasta que vio que estaba engordando y echando "barriguita": "Sabía que la vida que estaba llevando de vacaciones no era una vida equilibrada. Pero estaba disfrutando el momento, después de haber tomado una decisión de retirarme de las carreras. Digo: ‘pues ahora me tiro dos o tres meses...’. Tuvo unas consecuencias y un resultado. Me empecé a ver gordito y me dije: ‘Ostras, no me gusta lo que estoy viendo’. Un día me hice una foto al espejo y dije: ‘En vez de publicarla y ver la mejora yo, guardándola en el móvil, por qué no la enseño e incito a la gente a que haga lo mismo en sus casas, ya que tienen tanto tiempo libre. Que empiecen a ganar conocimiento de entrenamiento y alimentación’. Conocimientos básicos, yo no soy un experto en nutrición”



Preguntado por el coronavirus y su confinamiento, Lorenzo responde: “Cada día me paso 10 minutos intentando mirar cómo evitar el contagio del coronavirus. Si se ha armado tal jaleo, es porque el virus es potente. No es una tontería, muchos dicen que se pasa muy mal. Eso de que se muere sólo gente mayor no es del todo cierto”.

También relata Lorenzo cómo es vida después de la retirada del Mundial: “Estoy mejor, más relajado, con menos estrés, menos cortisol. El deporte extremo no es del todo saludable. Lo tienes que hacer porque es tu trabajo y es de lo que vives. El deporte extremo: ocho horas en una bici, la maratón, el triatlón... ninguno es totalmente saludable. Con moderación, media hora, es saludable. El de élite te trae muchas satisfacciones si logras mundiales, pero para la salud no es lo mejor. Dedicaba 16-18 horas a ver cómo podía ser mejor piloto, mejor en mi deporte. Ahora, dedico una hora y media para hacer deporte y las otras, para hacer otras cosas: formarme y aprender inglés, ver cómo están otros temas... y para disfrutar de la vida, que no he podido hacer antes”.