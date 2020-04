Pedro Duque y Fernando Simón protagonizan el No-Do infantil del Gobierno

Pedro Duque y Fernando Simón han respondido, en un programa especial en TVE, a las preguntas lanzadas por los más pequeños acerca de la pandemia Covid-19.

El acto televisado es una iniciativa del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil y la Plataforma de Infancia bajo el título #LaInfanciaPregunta.

Durante unos minutos del programa especial Duque ha tratado de explicar cómo ponerse una mascarilla, tocándola por todas partes, mientras decía “no hay que tocarla”, en un tono divertido.

Lo importante, ha recordado, es no tocarte la cara con las manos, al mismo tiempo que intentaba colocarse su propia mascarcarilla no sin algún problema para no tocarse la cara, "porque así es como te puedes contagiar", explicaba en un tono divertido dirigiéndose a los más pequeños para que puedan entender la importancia de seguir el procedimiento.