Cuando Fernando Simón y Ana Pastor combatían el "exceso de preocupación" por el coronavirus

Hace tan sólo dos meses Ana Pastor comparaba la "gripe normal" con el coronavirus durante la emisión del programa El Objetivo, "siempre tengo la duda de saber cuánto le sorprende ver el nivel de miedo, de preocupación, alarma o inquietud teniendo en cuenta que los datos de la "gripe normal matan a mucha más gente. Quizá lo que cambia es que es un bicho diferente"

Fernando Simón no dudaba en responder que "las cosas nuevas que no se conocen siempre dan más miedo". Continuaba con su argumento afirmando que "en el mundo actual, que está completamente interconectado y donde las cosas se mueven de un sitio a otro a una velocidad impensable hasta hace unas décadas, la gente ya no percibe que China esté en la otra punta"

En el mismo programa Simón también añadía que "la gripe es un problema conocido, llevamos muchos siglos con ella, pero la gente no se agobia con la gripe porque es algo a lo que nos hemos acostumbrado y no podemos quitarnos de encima. Este es un patógeno nuevo. Entiendo que haya preocupación pero me sorprende este exceso de preocupación".