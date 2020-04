Creada por Nathaniel Halpern, y basada en la obra de arte retro y de ciencia ficción del artista sueco Simon Stålenhag, Tales from the Loop es la primera serie de televisión de la historia adaptada a partir de pinturas digitales.

Del productor ejecutivo Matt Reeves y basada en las obras del artista sueco Simon Stålenhag, Tales from the Loop explora la ciudad y las personas que viven sobre "The Loop", una máquina construida para desbloquear y explorar los misterios del universo, haciendo cosas que anteriormente estaban relegadas solo a la ciencia ficción. En esta misteriosa y fantástica ciudad se cuentan historias conmovedoras que muestran experiencias emocionales universales a la vez que recurren a la intriga de la narración de género.

La serie está protagonizada por Rebecca Hall (Vicky Cristina Barcelona, The Town), Paul Schneider (Parks and Recreation), Daniel Zolghadri (Eighth Grade), Duncan Joiner (Waco) y Jonathan Pryce (Los dos papas, Juego de tronos).

Historias del Bucle está disponible íntegramente en Amazon Prime Video.