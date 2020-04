La miseria moral de Risto Mejide: así se mofa de la tragedia del coronavirus

El primer minuto del programa que Cuatro Todo es mentira de Risto Mejide quedará para la historia de la infamia de la televisión.

Aquel 2 de marzo de 2020, cuando ya desde el Ministerio de Sanidad no descartaban elevar el nivel de alerta en "zonas concretas" de Madrid y País Vasco ante el aumento de contagios por el coronavirus, el presentador, que se hizo famoso por humillar a concursantes, quiso lanzar un mensaje de normalidad para quitar importancia a una enfermedad que un mes después ha matado a 15.000 personas sólo en España.

Así comenzó dicho minuto de 'oro': "Todos los medios están diciendo que no hay que alarmarse, que lo del coronavirus no pasa nada, que si es como una gripe común, pero pocos lo demuestran. Las medidas que se están tomando son las contrarias. En este programa queremos enviar un mensaje de normalidad, de tranquilidad y por eso hoy, lunes 2 de marzo hemos invitado como público a una persona, solo una, que no voy decir quién es, que tiene coronavirus". Con la música de Psicosis de fondo dijo a la presentadora Marta Flich que esa persona estaba sentada entre el público.

"Yo quiero que, como presentadores, lancemos un mensaje de normalidad y por eso te voy a proponer que en la presentación del programa de hoy, uno por uno, tú y yo abracemos a todos y cada uno de los miembros del público". La respuesta de una aparentemente sorprendida Flich fue: "Yo te digo que sí, tienes mi sí Risto".

Dicho y hecho, después de la introducción al programa, presentador y presentadora se fundieron en numerosos irresponsables abrazos con un público al que quizá no habían consultado si querían hacerlo. Luego dijo que todo era una broma y que entre el público no había nadie con coronavirus, al menos que él supiera.