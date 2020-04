Extremoduro sorprende con una canción sobre el coronavirus: "Yo me quedo contigo aquí"

"El mundo ahora parece detenido y ya no gira como tiene que girar, y yo para encontrar el norte miro... y en busca de una estrella fugaz", dice la nueva canción de Extremoduro, liderada por Robe Iniesta. Se llama "Yo me quedo contigo aquí" y ha sido compuesta durante el estado de alarma que nos obliga a todos a estar confinados en casa.

"Y tú como si no fuera contigo, qué pena, qué penita que te tengas que marchar; que no puedes llegar tarde a la cita que tienes con la estrella polar", continúa la canción.

Este tema ha sorprendido a muchos ya que no se esperaba nada nuevo de Extremoduro después de que anunciasen que se separaban.

"El mundo gira y gira sin sentido, descontrolado nos lleva en el espacio fugitivos y avanza lentamente al infinito, y yo, yo me quedo contigo aquí. Que el tiempo pasa siempre a nuestro lado, y no se queda, y ahora se ha convertido en pasado, y no nos espera. Yo, yo me quedo contigo aquí", se oye canta a Robe en esta grabación casera.