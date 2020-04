El Gobierno de Pedro Sánchez va de una polémica a otra en la cuestionada gestión de la crisis del coronavirus. Esta vez por el uso de la población de las mascarillas para evitar el contagio de la enfermedad.

El pasado 26 de febrero el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, dijo que "no es necesario que la población utilice mascarillas". Y añadía: "El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología y eso las autoridades sanitarias lo indicarán. Pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Y no es una opinión nuestra a nivel nacional, es una opinión que ha expresado la de OMS que han expresado otros países. Las mascarillas tienen su utilidad, tienen su función y tienen su ámbito donde utilizar y donde cumplen su función. Por tanto, es importante que la población no asuma mecanismos de protección que pueden no tener sentido".

Este viernes, el mismo Fernando Simón, a cuenta de la noticia de una prórroga del estado de alarma señaló que lo que estaba claro es que cuando se salga a la calle, "quienes puedan hacerlo deberán llevar mascarillas", reducir los contactos lo mínimo posible y mantener una distancia con ellos. En otras palabras, cambiar nuestra manera de relacionarnos y adoptar las formas sociales de los japoneses.

Más tarde, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, reconoció que el Gobierno estaba barajando la posibilidad de recomendar a la población el uso de mascarillas para salir a la calle, si bien aseguró que todavía no puede confirmar si se va a adoptar esta medida.