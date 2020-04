El repugnante vídeo guerracivilista de un medio afín a Podemos

La página web que surgió el 17 de marzo de 2011 para dar altavoz a las protestas populistas del 15-M ha publicado un repugnante vídeo en todo guerracivilista en el que se acusa al Partido Popular de haber lastrado la sanidad española y, como consecuencia de ello, haber provocado la crisis sanitaria del coronavirus. Un discurso calcado al de la formación liderada por el vicepresidente Pablo Iglesias y de la que Spanish Revolution se declara afín, como confirmó en una entrevista en El Confidencial.

El vídeo comienza con una secuencia de la serie Merlí en el que preguntan a Tania, no Tania Sánchez, o sí, "si alguien rompe la ventana de tu casa, ¿te parece justo pagar tu la reparación?". Como la respuesta unánime de la clase es "no", el profesor se envalentona: "Pues por qué cojones tenemos que pagar nosotros la penitencia que deben pagar los desgraciados que han provocado todo esto?" y se pregunta: "¿Es que somos gilipollas?", excusatio non petita, accusatio manifesta, es decir, quien se excusa, se acusa.

El vídeo dice que "nuestra sociedad es la escalera de un edificio" que pintan muy bonito y moderno para pasar a acusar a Rajoy de haber dejado "rotas todas las ventanas" por las que pasa la tormenta que está provocando el coronavirus. Ni una alusión de la aluminosis dejada por Zapatero y que amenazaba con provocar el colapso del inmueble de todos.

Mientras el vídeo sigue lanzando los mantras populistas, las imágenes de Rajoy, Aznar, Ignacio González o Cristina Cifuentes se suceden. Hasta Santiago Abascal aparece como el nuevo en unirse a ese "neoliberalismo salvaje que nos ha llevado hasta aquí".

Y, para más escarnio, también acusan a los grandes empresarios que crean puestos de trabajo y riqueza en España. Los Ana Patricia Botín, los Juan Roig, por meter meten hasta a Trump, Boris Johnson y Jeff Bezos, 'culpable' de crear miles de puestos de trabajo en España gracias a Amazon.

Pero el gran señalado, como no podía ser de otra forma es Amancio Ortega, el dueño de Inditex, al que acusan de "falso altruismo" por sus millonarias donaciones a la sanidad. Pero sí, "lo que mata son los recortes", dicen y que "la crisis la pagamos siempre los que estamos abajo". Que se sepa, a esta hora, Pablo Iglesias e Irene Montero no han ofrecido su mega chalet para acoger a ningún sanitario que se está dejando la vida para que los españoles no mueran por el coronavirus, incluida la ministra de Igualdad.