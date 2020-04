Ante la prorroga del estado de alarma impuesta por la pandemia de coronavirus, muchos usuarios de las redes sociales se preguntan "¿Quién me ha robado el mes de abril?", el título de una canción de Joaquín Sabina.

Este tema del cantautor jienense estaba incluida en la banda sonora de la película Sinatra (1988), de Francisco Betriu. Posteriormente, Sabina la incluyó en su álbum El hombre del traje gris (1988).

Treinta años después, este tema se ha convertido en uno de los más buscados en plataformas musicales. Muchos usuarios de las redes sociales han recuperado esta canción con ese título tan pertinente en estos momentos.

¿Quién os ha robado el mes de abril? — Coronavirus (@CoronaVid19) April 1, 2020

La letra dice así:

En la posada del fracaso

donde no hay consuelo ni ascensor

el desamparo y la humedad

comparten colchón.

Y cuando, por la calle

pasa la vida, como un huracán

el hombre del traje gris

saca un sucio calendario del

bolsillo y grita:

¿Quién me ha robado el mes de abril?

¿Cómo pudo sucederme a mí?

¿Pero, quién me ha robado el mes de abril?

Lo guardaba en el cajón

donde guardo el corazón

la chica de BUP casi todas

las asignaturas suspendió

el curso en que preñada

aquel chaval la dejó y cuando en la pizarra

pasa lista el profe de latín

lágrimas de desamor

ruedan por la página de un bloc.

Y en él escribe:

¿Quién me ha robado el mes de abril?

¿Cómo pudo sucederme a mí?

¿Pero, quién me ha robado el mes de abril?

Lo guardaba en el cajón

donde guardo el corazón

el marido de mi madre

que en el último tren se largó

con una peluquera

veinte años menor

y cuando exhiben esas risas

de Instamatic en París

derrotada en el sillón

se marchita viendo 'Falcon Crest'.

Mi vieja y piensa:

¿Quién me ha robado el mes de abril?

¿Cómo pudo sucederme a mí?

¿Pero, quién me ha robado el mes de abril?

Lo guardaba en el cajón

donde guardo el corazón