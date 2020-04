A Fernando Savater se le acabó la fortuna de la vida que llevaba. El 18 de marzo de 2015 moría, con 59 años, la mujer de Fernando Savater tras luchar nueve meses contra un tumor cerebral. Se llamaba Sara Torres pero él la apodaba "pelo cohete", por su estética punk de la época de la Universidad, donde se conocieron. Sara fue su alumna.

En una emocionada entrevista nos cuenta que escribir este libro ha sido "muy duro" pero tenía que hacerlo, en "la huida me dejaba algo", "había que cerrar la última puerta que quedaba". Confiesa que Sara ha sido "lo más grande que le ha pasado en su vida", "me enseñó a disfrutar de las ventajas de la soledad en compañía". Por eso, a partir de su muerte "todo me parece como soso".

El libro es una deuda que contrajo con ella, un panegírico dedicado al amor de su vida, 35 años de felicidad. Y es que el Fernando que intuimos no hubiera sido el mismo. "Yo probablemente hubiese tenido una vida bastante más indolente si no la hubiese tenido a ella. Con su energía me arrastraba". Obra de Sara es la militancia de ambos en la resistencia activa a la banda terrorista ETA.

Dice la editorial:

Esto no es una autobiografía, aunque contiene «la mejor y la peor parte» de la vida del autor. Es un libro escrito para guardar la memoria de la persona amada, Sara Torres Marrero, conocida como Pelo Cohete, con la que Fernando Savater compartió 35 años, toda una vida, de felicidad.

Pero no estamos ante un elogio fúnebre porque el deseo de alargar la memoria, de engañar al olvido, acaba por devenir en un acto de agradecimiento, de amor. Es posible que se trate del relato de una batalla que todos sabemos perdida de antemano, pero también, quizá antes que nada, es un canto emocionado a la vida, una llamada a amar y disfrutar en todo momento con la persona que amas. Porque en el texto está la pérdida, la ausencia, el derecho o no al olvido, la muerte, el dolor, la enfermedad, pero también la lucha, el compromiso, el sexo, las risas, las bromas, las complicidades. Todo eso es la vida, y Fernando Savater consigue hacernos reflexionar sobre ello, a través de él, a través de Sara, a través de los dos, como uno solo.