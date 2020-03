La ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Gobierno de España, Arancha González Laya, ha culpado en una entrevista en Radio Euskadi de la partida de test rápidos para detectar el coronavirus que no funcionan a los intermediarios "que se presentan y nos ofrecen gangas".

Laya ha reconocido que en el Gobierno "no estamos acostumbrados a comprar en China. Es un mercado que nos es un poquito desconocido". Debe de ser por eso que culpe a los intermediarios de haberles colado una partida defectuosa de test rápidos de detección del coronavirus. Un partida que en principio fue de 9.000 y que este viernes hemos sabido que el Ejecutivo de Pedro Sánchez va a devolver 650.000 test que serán sustituidos por otros.

Pero la explicación no tiene desperdicio: "Hay muchos intermediarios que se presentan, nos ofrecen gangas y luego evidentemente resulta que no son gangas". Por eso, asegura que "especula el intermediario y especulas los productores que cuando hay más demanda que oferta los precios pueden subir, que es lo que está ocurriendo ahora". La ministra de Exteriores termina diciendo que "tenemos que tener mucho cuidado de que no nos tomen el pelo".