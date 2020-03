El Pitu Abelardo carga con dureza contra sí mismo tras la derrota ante Osasuna

Tras el encuentro, el técnico perico, el 'Pitu' Abelardo, se culpó de la derrota por su elección del esquema y los jugadores para el duelo ante Osasuna.

El Espanyol, que está a 6 puntos de la salvación, tiene una auténtica final la próxima semana en su estadio de Cornellá contra el Deportivo Alavés. La afición perica comienza a perder la paciencia con el Pitu. Le critican con dureza que no se atreva a sentar a varias vacas sagradas que no están dando el nivel adecuado y la escasa riqueza táctica que muestra en la preparación de los partidos. Ojo que si el Espanyol no gana al Deportivo Alavés, Abelardo podría ser despedido.