La ministra de Igualdad, Irene Montero, visitó el pasado día tres el plató de El Intermedio – el programa del Gran Wyoming – para hablar de su ley de Libertad Sexual recién aprobada por el Consejo de Ministros.

Una de las principales claves de la nueva ley está en el consentimiento. Pero, ¿cómo define la ley ese consentimiento? "Aquel acto que hace evidente por parte de la mujer, no tiene por qué ser verbal pero sí explícito, que quiere participar de esa relación sexual, si no hay agresión sexual”, explicó Montero.

Entonces, “¿qué herramientas van a tener los jueces para determinar si ha habido ese consentimiento explícito o no?”, le preguntan. “Las mismas que con cualquier otro delito, es decir si te roban en tu casa, por ejemplo, y atentan contra tu propiedad privada, y no hay cámaras ni testigos, los jueces tienen muchas pruebas: testificales, los testigos...”.

Ese mismo día, pero en la rueda de prensa desde Moncloa, la ministra volvió a quedar en evidencia tras las preguntas de la prensa. Preguntada por cómo queda redactada la propuesta de reforma del Código Penal en relación a esta materia, Montero no supo qué contestar. Tuvo que buscar entre sus papeles para responder después a la pregunta.

"Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto". Así aparece de manera textual y así lo leyó Irene Montero. De tal manera, que el proyecto de ley aprobado por el Gobierno PSOE-Podemos no recoge finalmente la necesidad de expresar el consentimiento explícito de manera verbal.