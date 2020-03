Los tres paradones de Kepa en el Chelsea-Liverpool

No se puede hablar de crisis porque nunca ha sido su objetivo la Copa y porque siguen siendo los mejores en Inglaterra, pero el Liverpool está en plena recesión y la derrota ante el Chelsea en los octavos de la FA Cup (2-0), propiciada por un gran Kepa, aumenta las dudas de los Reds a ocho días de recibir al Atlético de Madrid.



Con un once con bastantes suplentes y solo algún titular como Sadio Mané, Virgil Van Dijk y Andy Robertson, el Liverpool no pudo tirar el muro de un Kepa Arrizabalaga que completó una gran actuación, acrecentada por los tantos de Willian y Ross Barkley.



Volvía Kepa a la portería de Stamford Bridge. Seis partidos después, desde el 21 enero, el español se puso debajo de los palos. Y lo hizo con mucho acierto.