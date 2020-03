Eder Sarabia: así se las gastó la mano derecha de Quique Setién en el Clásico

Eder Sarabia es una persona vehemente, que se ha ganado la fama de ser la sangre caliente en el cuerpo técnico de Quique Setién, tras protagonizar varias expulsiones. Una reputación que ha confirmado en el Barcelona, donde es el técnico más inquieto en el banquillo.

Y así se pudo comprobar el domingo durante el Clásico liguero que el Real Madrid y los azulgranas disputaron en el estadio Santiago Bernabéu (2-0).

Lo cierto es que el segundo técnico culé, hijo del exfutbolista del Athletic de Bilbao Manu Sarabia, dejó varias frases sin desperdicio, muchas de ellas dirigidas a sus propios futbolistas: "No hace nada de lo que hay que hacer" (Semedo), "Una mierda es eso, los putos pases largos de mierda" (Piqué), "Benzema hace lo que le sale del rabo", "Arthur otra vez, otra vez Arthur... me cago en la hostia", "¿Por qué te vas?, ¿por qué te vas de ahí?" (De Jong), "Es imposible que se lleve un puto balón" (Arthur) o "Gol... métela Antoine, me cago en mi puta madre" (Griezmann).

Sin duda, Eder Sarabia en estado puro.