Gerard Piqué salió "dolido" del Santiago Bernabéu después de que el FC Barcelona perdiera el Clásico liguero contra el Real Madrid (2-0). En zona mixta a la conclusión del choque, el central catalán destacaba la "gran primera parte" de su equipo y no dudaba en lanzar una pulla a los blancos al señalar que se ha encontrado con "uno de los Real Madrid que transmitía peores sensaciones" desde que viste la camiseta azulgrana (temporada 2008/09).

“Así como a veces he venido aquí, como por ejemplo en la primera Supercopa de Valverde, y he dicho que el Madrid era superior, hoy he visto uno de los que peores sensaciones transmitía desde que estoy aquí. No presionaban, teníamos el control absoluto de la pelota y no hemos aprovechado las ocasiones", declaraba Piqué en zona mixta.

El central catalán quiso remarcar en cualquier caso que no se trata de "una crítica hacia ellos". "Al final todos tenemos problemas en nuestros clubes", señaló. "Sabíamos de la trascendencia del partido y de la importancia de los puntos. Si ganábamos era un paso adelante (...) Tenemos que ir sumando de tres en tres y a esperar que fallen para volver a estar arriba", lamentaba un Gerard Piqué que comprende que el Madrid "se vaya crecido" y cargado de "moral".

Ramos: "Firmo ganar todos los Clásicos así"

Unas palabras que tuvieron respuesta inmediata por parte de Sergio Ramos en la zona mixta. “Es respetable la opinión de todo el mundo, pero yo firmo ganar así todos los Clásicos", señaló .

El capitán blanco indicó que "el Barcelona tuvo el control del juego en la primera parte, aunque sin peligro. En la segunda nos fuimos arriba porque nos encontramos bien físicamente. Hubo varios planteamientos en un mismo partido y esto puede no gustar a todos por igual".

Para Ramos, “lo importante era recuperar el liderato y el objetivo se ha cumplido. Si hubiésemos perdido nos habríamos quedado a cinco puntos del Barcelona y la situación habría sido un poco más complicada para nosotros, pero habríamos luchado hasta el final", apuntaba el central sevillano, que se muestra cauto y pide a su equipo tener "los pies en el suelo".