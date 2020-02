La respuesta del jugador de los Rockets no se ha hecho esperar. En una entrevista, James dijo: "Promedio más asistencias que él. No sé donde está la gracia. Ojalá pudiera medir 7 pies, correr y hacer esos mates. No hay que ser habilidoso para eso". Un dardo al griego del que seguro que se tomará buena venganza.