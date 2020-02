Maradona sobre Messi y el Nápoles: "Nunca podría hacer lo que hice yo"

Es un sueño para el Nápoles y parece que no tendrá lugar nunca, aunque en el fútbol puede pasar de todo, pero es poco probable que Lionel Messi acabe jugando sus últimos años de carrera deportiva en San Paolo.

En el día de ayer, Nápoles y Barcelona empataron a uno en la ida de los octavos de final de la Champions y a Maradona le han preguntado por la posibilidad de ver a Messi con el 10 del Nápoles como ya hizo él en su día conquistando varias ligas ante la sorprendente mirada del mundo del fútbol.

Maradona, ahora técnico del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata en Argentina, habló de Messi en una zona mixta: "Me hubiese gustado enfrentarlo. Messi llega a San Paolo cuando está en decadencia. El no vivió lo que viví yo. Ese es el plus que le llevo a Lio pero él puede jugar tranquilamente en Nápoli. No va a poder hacer lo que hice yo pero ojalá nosotros los napolitanos tuviéramos a un Messi".