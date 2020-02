Marega, al árbitro tras recibir insultos racistas: "Gracias por enseñarme una amarilla por defender mi color, usted es una vergüenza"

Nuevo caso de racismo en el fútbol. Moussa Marega, delantero del Oporto abandonó el campo en el partido ante el Vitória Guimaraes al recibir cánticos ofensivos por el color de su piel. El jugador quiso abandonar el terreno de juego pese a que sus compañeros trataron de convencerle de que no lo hiciera.

Para colmo, el árbitro lejos de ponerse de su lado, le sacó una tarjeta amarilla por pedir el cambio. El jugador, a través de las redes sociales, criticó con dureza a los que le insultaban y también al árbitro.

"Me gustaría decir una cosa a esos idiotas que van al estadio a hacer gritos racistas: que os jod**. También le doy las gracias al árbitro por no defenderme y por enseñarme una amarilla porque defiendo mi color de piel. Espero no encontrármelo nunca más en un campo de fútbol, usted es una vergüenza", escribió.