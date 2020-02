A cuatro días para disputar los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto en Málaga, la plantilla del Morabanc Andorra ha rendido un homenaje a través de las redes sociales al humorista malagueño Chiquito de la Calzada.



Los jugadores dirigidos por Ibon Navarro son los actores improvisados de este video-montaje previo para calentar el partido de cuartos de final de la Copa contra el Iberostar Tenerife.



La voz en off es del jefe de comunicación del club, Gabriel Fernández. Primero sale la imagen del trofeo de la Copa y unas vistas de Málaga y después una del escolta del Real Madrid Sergio Llull. "Al menos no nos toca éste otra vez...", afirma. A continuación puede verse una imagen del expívot del MoraBanc y actualmente del Iberostar Tenerife, Giorgi Shermadini. "Pero toca éste…".



El video-montaje sigue con una vista general del Martín Carpena. “En esa pista en la que nunca hemos ganado, pero Mai Por –'Nunca Miedo', uno de los lemas del club–. Estamos listos. Nos hemos preparado con el consejo del malagueño más grande de todos los tiempos”. Sale una imagen de Pablo Picasso y de Antonio Banderas. “Él no... él no...”.



Acto seguido, presentación de Chiquito de la Calzada. “No somos un equipo pequeño, somos un equipo Chiquito’. A partir de entonces empiezan a salir los jugadores del MoraBanc. El primero de ellos David Jelínek: “Fistro”. El siguiente ‘Tyson’ Pérez: “Pecador”. David Walker: “Pecado sexual”. Bandja Sy: “Comor?”. Dejan Todorovic: “Te voy a hacer pupita”. Clevin Hannah: ‘Pecador’. Guille Colom: “Te voy a matar en agosto”.



Al jugador que le cayó la más complicada fue a Frantz Massenat: “No te digo trigo por no llamarte Rodrigo”. Y también para Dejan Musli: “Ese caballo que viene de Bonanza…”. O a Nacho Llovet con el “gromenauer”. En definitiva todo para acabar con la imagen de todo el equipo chillando: “Al ataquer…” Y finalizando con Moussa Diagne con un “hasta luego Lucas”.



El humor que no falte para un Morabanc que disputará por tercera vez en su historia la Copa del Rey. Tres años después vuelve a un torneo dónde todos los equipos ACB quieren jugar. Chiquito también estará presente gracias al club andorrano.