Los agricultores agradecen el apoyo de Abascal ante el malestar de los líderes sindicales

Frente a aquellos entre los agricultores que no veían oportuna su asistencia "no es el momento ni la forma", otros manifestantes sí la estimaban lícita porque, dicen, "al menos vienen, no como otros".

Abascal ha explicado a los convocantes de la manifestación que VOX acudía "de corazón" para brindarles su apoyo en el Parlamento "les apoyaremos en las Cortes y ustedes lo verán", a lo que muchos le han agradecido el gesto pero le han recordado que la manifestación no era política, tras lo que el líder de VOX ha abandonado la concentración despedido con agradecimientos por varios de los asistentes.

"El gran problema tiene que ver con la competencia de productos extranjeros, producidos con mano de obra esclava, mientras que a los productores españoles se les obliga a todo lo contrario", comentaba a la prensa el líder de Vox al abandonar la concentración.