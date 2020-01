Willian José seguirá finalmente en la Real Sociedad. El delantero brasileño mantuvo negociaciones en las últimas semanas con el Tottenham para haberse incorporado a los Spurs este mercado de invierno, aunque finalmente no llegaron a buen puerto. De esta forma, el futbolista de Porto Calvo, de 28 años, seguirá vistiendo la camiseta txuri-urdin. Y por ello ha querido pedir "perdón" a la afición, a sus compañeros y al entrenador, Imanol Alguacil, en un vídeo que el club donostiarra ha difundido en su página web.

Dice Willian en el vídeo que la oferta del Tottenham —sin citar en ningún momento a los londinenses— era una "oportunidad muy buena para él", ya que le permitía jugar la Champions y la Premier League, una competición que, ha reconocido, tiene el "sueño" de disputar algún día.



Sin embargo, ha señalado que "no ha conseguido" recalar en el Tottenham —cuya oferta resultó insuficiente para la Real Sociedad— y seguirá en el club txuri-urdin, donde ha dicho estar "muy contento" y "agradecido" por la apuesta que la entidad guipuzcoana ha hecho por él todos estos años.



Ha admitido que negarse a ir convocado en el partido de Copa del Rey contra el Espanyol tal vez no fue "la mejor decisión", aunque ha explicado que en aquel momento tenía "mucha información en la cabeza", por lo que habló con el presidente de la Real, Jokin Aperribay, y le comunicó que "no tenía la cabeza para el partido".



"Ya ha pasado, pido perdón a todos y ahora a seguir trabajando cada día para volver a recuperar la confianza de la gente", ha añadido Willian José, quien ha manifestado que estas últimas semanas han sido "muy dolorosas" para él y para su familia. "Sólo tengo que seguir trabajando, ayudando a mis compañeros, marcando goles y dando alegría a la afición y que ellos vuelvan a corear mi nombre en Anoeta. Para mi será una felicidad inmensa", ha dicho el ariete brasileño.



El delantero cree que la Real está en una "temporada ilusionante", con un nuevo reto como los cuartos de final de la Copa del Rey en el Bernabéu ante el Real Madrid, un desafío "muy difícil" para el que todos los jugadores tienen que estar en la "misma dinámica, en la misma concentración para ir allí hacer buen partido y conseguir la victoria".



Tras negarse a ir convocado contra el Espanyol, Alguacil, claramente molesto con el jugador, mandó al delantero a la grada en los dos siguientes partidos —frente al Mallorca en Liga y contra Osasuna en la Copa, ambos en Anoeta—, aunque probablemente vuelva a ser llamado a reincorporarse al grupo para jugar el próximo domingo contra el Leganés, tal y como ha dejado entrever este viernes el preparador realista.