Así suena 'Universo', la canción de Blas Cantó para Eurovisión 2020

Ya puede escucharse "Universo", la canción que Blas Cantó llevará a Róterdam para representar a España en el Festival de Eurovisión 2020. Se trata de una canción de pop electrónico que ha sido definido por el artista como un medio tiempo de género synthpop que mezcla conceptos actuales con tintes épicos.

"Escribí esta canción en un momento de mi vida en el que probablemente, en un acto de cobardía, no alcé mi voz. No dije lo que sentía pensando que así sería todo más fácil. Y me equivoqué. Cerré mis ojos y, con todas mis fuerzas, le pedí perdón al Universo", afirmó en una entrevista en RTVE.

El cantante asegura que se trata de una propuesta honesta y muy personal con la que el cantante representa metafóricamente una reconciliación “con su yo interior” para aprender a quererse más.

El propio Cantó ha compuesto Universo junto a Dan Hammond, Dangelo Ortega, Maciej Mikolaj Trybulec y Ashley Hicklin. El autor inglés Hicklin ha trabajado con rostros eurovisivos como Tom Dice (candidato de Bélgica en 2010) o Waylon (Países Bajos en 2014 y 2018). Trybulec, por su parte, ha colaborado junto a Lake Malawi en su canción "Friend of a friend" (República Checa) para el Festival de 2019.

El videoclip de la canción fue rodado entre Lanzarote y Tenerife y dirigido por Cristian Velasco, que contó con un equipo íntegramente canario de unas 70 personas y estilismo de Ana Locking.