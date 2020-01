Genio y figura: Ben Arfa se niega a dar toques con la cabeza para no despeinarse

Ben Arfa se puso la camiseta albivioleta y saltó al césped de Zorrilla. Dio unos toques con el balón con ambas piernas, pero cuando los periodistas le pidieron que realizara unos toques con la cabeza, el delantero francés se negó. ¿La razón? No quería despeinarse.

El fichaje de Ben Arfa ha causado una gran expectación en Valladolid. El ex de PSG, Olympique de Lyon o Olympique de Marsella, entre otros, destaca por ssu gran calidad. Es un jugador capaz de generar peligro por sí mismo con su capacidad de regate. Su problema, durante toda su carrera, ha sido su mala cabeza. Tras acabar la pasada temporada, el Rennes decidió no renovarle. Ahora, tras ocho meses sin jugar un partido, busca su resurrección particular en el Real Valladolid.