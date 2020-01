Las bromas entre Federer y McEnroe por el nombre del rival del suizo

John McEnroe está siendo protagonista en la presente edición del Abierto de Australia con sus intervenciones a pie de pista al final de cada partido.

Este domingo le ha tocado el turno a Roger Federer, que en una charla con Big Mac, habló de Tennys Sandgren, el próximo rival del tenista helvético en los cuartos de final. Si Federer daba cuenta del húngaro Marton Fucsovics, Sandgren hacía lo propio con el italiano Fabio Fognini, duodécimo cabeza de serie.

Y el nombre de pila de Sandgren, jugador de Tennessee de 28 años, dio pie a más de una chanza entre John y Roger. "Dios bendiga a los padres de este chaval por llamarle con ese nombre", dijo McEnroe sobre Tennys Sandgren, provocando así las risas del público presente en la pista central del Rod Laver Arena.

Federer, con el buen humor que se le caracteriza, respondió al ganador de siete títulos de Grand Slam, que mantuvo duelos míticos con Bjorn Borg en la década de los 80: "No tiene pinta de ser un jugador de beísbol, sí. He jugado a mucho tenis, pero nunca lo he hecho ante Tennys", manifestaba Federer sobre su inminente duelo contra Sandgren.