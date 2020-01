El arte del jugador de Unionistas para venderse como periodista tras el partido contra el Madrid

Extremo hábil y encarador, pasará a la historia de Unionistas por el golazo que marcó al Madrid.

Un golazo para la historia de @UnionistasCF l día que Álvaro Romero marcó contra el Real Madrid #CopaDelReyDAZN r />

El 'triunfo' del fútbol popular a href="https://t.co/gOUPP3yosO">pic.twitter.com/gOUPP3yosO — DAZN España (@DAZN_ES) January 22, 2020

A sus 23 años, sevillano salido de la cantera de Nervión, Álvaro se dio a conocer para el público general por el desparpajo que mostró con el micro cuando se conoció el resultado del sorteo de los 1/16 de Copa del Rey y a su equipo, Unionistas, le tocó el Real Madrid. Las entrevistas que realizó a sus propios compañeros mostraron su ingenio en su otra gran pasión además del fútbol, el periodismo.

Tras el partido, en la entrevista a pie de campo, no se cortó a la hora de venderse como periodista. Micro en mano, ni corto ni perezoso, espetó: "Me presento a la candidatura de periodista, por su algún periódico o algo, para hacer de personaje me quiere contratar".