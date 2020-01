Lolita: "Mi madre tuvo que morir para que se fijaran en mí, quiero ver el triunfo de mis hijos"

Lolita ha estado en Es Cine donde ha hablado con Andrés Arconada del buen momento profesional que vive, “estoy feliz porque profesionalmente tengo un momento muy dulce, lo único que le pido a Dios es salud para los míos y para mí”. Actualmente se encuentra de gira por los teatros de toda España con la obra La fuerza del cariño que compagina con las grabaciones del programa Tu cara me suena. Entretanto, se encuentra preparando una serie y un musical sobre su madre, Lola Flores.

Además, este 2020 cumple 45 años sobre los escenarios y por ello “estoy preparando algo para el mes de junio”. Recientemente aseguraba con amargura que en España no canta porque no está reconocida. Sin embargo, en América “se saben todos mis temas, incluso mejor que yo y me piden canciones que ni me acuerdo”. Precisamente acaba de venir de Nueva York donde ha dado un concierto junto a su hermana Rosario y Miguel Poveda, “el reencuentro en Nueva York fue maravilloso, la gente no te olvida y está deseosa de escucharte”.

En esRadio ha contado cómo “en Instagram, donde pongo muchas cosas, me dicen que quieren verme cantar en España”. Por ello, y con motivo del 45 aniversario sobre los escenarios, “he decidido hacer algo, pero necesito tiempo para montar un show en condiciones y contactar con amigos que se han volcado conmigo estos 45 años”. Y ha dejado claro que “no voy a dejar de cantar, tenga casa de discos o no” porque “mi proyecto no es hacer un disco y vender 100.000 copias, si me lo proponen y se venden, cojonudo”, pero “no voy a gastar mi tiempo en hacer un disco para que lo metan en un cajón, no tengo ni edad ni ganas”.

Lo que le apetece ahora es “recordarle a la gente que empecé en la música, que soy música andante aunque esté metida en el teatro y digan que soy una dama del teatro, cosa que me pone los pelos de punta”.

De su papel en la obra La fuera del cariño ha explicado que “emocionalmente es un trabajo difícil” porque “empieza siendo una comedia esperpéntica y termina con bastantes lágrimas, y yo no sé llorar de mentira”. Para Lolita esta función de teatro es “un viaje emocional muy grande con amor a todos los niveles: a su hija, a su pareja, a la vida e incluso hasta a la muerte”. Una función que “termina con un monólogo en el que hablo con las estrellas, algo que he hecho muchas veces en mi vida personal”.

Cuando Arconada le pregunta si le apetece hacer teatro junto a su hija Elena Furiase contesta que “es muy complicado porque Elena tiene su vida y el teatro lo tiene más aparcado”. De su hija ha dicho que “es una actriz fantástica” pero “la llaman bastante poco”. Sin embargo, Lolita está segura de que “le llegará su momento como me llegó el mío”. Además ha revelado que “Elena es muy creativa, escribe muy bien”. De hecho, “ha escrito tres cortos maravillosos con una gracia espectacular que le debe venir de su abuela, yo se los quiero producir”. También ha querido acordarse de su sobrina Alba “que también escribe muy bien”.

Lolita ha subrayado que “somos una familia de artistas, somos muy creativos” y ha bromeado con que “mi nieto va a ser muy buen actor, ya me engaña simulando estar malo y se pone a llorar sin ninguna lágrima”.

De su hijo Guillermo Furiase ha dicho que “está con la música a tope, está haciendo maquetas” y “me ha pedido que le deje la casa para hacer un vídeo, cuando vuelva de viaje con mis giras no sé cómo me la encontraré”. Guillermo “tiene muchas ganas ya de salir y que la gente conozca lo que hace, algo que no se ha hecho aquí todavía”. No obstante, ha dejado claro que “tiene el sello González Flores, todos los tenemos y está muy marcado en nuestras vidas”.

A los que pienses que es pasión de madre responde que “tengo muchas ganas de que la gente escuche a Guillermo, que la gente realmente vea que no es un boom”. De sus hijos ha dicho que “no me gustaría que a mis hijos les pasase lo que me pasó a mí, que mi madre se tuvo que morir para que los ojos se volvieran hacía mí, yo quiero estar viva y ver el triunfo de mis hijos”.

Lolita ha recordado que “mi hermana y mi hermano salieron antes pero a mí la gente empezó a tomarme en cuenta fue cuando mi madre se murió”. Estando Lola viva “trabajé mucho con ella, estaba a su lado, yo lo he perdonado con creces”. Lolita ha añadido que “estoy muy orgullosa de haberlo hecho, no me arrepiento en absoluto porque lo que he aprendido de esta señora que se llama Lola Flores no lo ha aprendido nadie, a nivel profesional y por supuesto a nivel personal”.

Serie sobre Lola Flores

Actualmente se encuentra preparando un musical y una serie sobre su madre Lola Flores. La idea fue de su hermana “porque la admiración que tiene Rosario por mamá va a otros límites”. Ella se “empeñó en que Lola Flores tuviera una serie como la tiene Luis Miguel, María Callas o los grandes”. Hacer una serie sobre su madre es “difícil y complicado” porque “se va a contar no sólo el arte de Lola Flores sino la vida de mi madre, lo que ella sufrió, padeció, lloró, rió y disfrutó”.

Una serie en la que habrá cosas “que ella contó y cosas que no contó públicamente porque no le dio tiempo, va a ser la cara y la cruz de Lola Flores”. Lolita ha explicado que es una tarea difícil porque “estamos viendo que los guiones no molesten a nadie” ya que “lo estamos haciendo con mucho amor pero con mucho respeto hacia mi madre, mi padre y a la gente que sale y ha tenido una parte importante en la vida de mi madre”.

De su madre ha dicho que “fue una mujer muy avanzada a su tiempo” como demuestra el hecho de que “la puedes ver en cualquier programa de TV y parece que lo ha grabado antes de ayer”. Para Lolita “ese es el valor real de Lola Flores, que no pasan los años por ella”. En este sentido ha asegurado que “mi hermana y yo en un momento dado vamos a ser más mayores que Lola Flores a todos los niveles”.

Lola Flores sigue estando muy presente, “me sigue mandando el vídeo del año en que salió brindando con las plumas rosas, no hay año que no me lo manden, estoy harta, no me lo mandéis más que ya me sé el diálogo entero con la copa de champán”, ha bromeado Lolita.